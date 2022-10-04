По сообщению rusvesna, члены Вооруженных Сил Украины на данный момент вошли в село Дудчаны в Херсонской области. Именно эти кадры сейчас публикуются в различных изданиях, в том числе в «Русской весне».

Незадолго до этого сообщалось, что в вышеуказанном селе сейчас ведутся ожесточенные бои. Накануне вечером было сообщено, что российские военные оставили село Дудчаны, о чем были озвучены сомнения многими изданиями.

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, сегодня днем сообщил о том, что украинские бойцы уже остановлены. По его словам, члены ВСУ находятся в западне у российских военных.

Раннее поступала информация о том, что военные ВСУ проходили специальную подготовку в Великобритании с целью захвата ЗАЭС. Около 450 человек вернулись из Англии после специальных курсов.