Современный американский бомбардировщик с 16 ядерными ракетами прибыл на территорию Польши. Об этом сообщило несколько украинских ТГ-каналов. Как выяснилось позднее, данная информация может не соответствовать действительности – авторы использовали кадры из видео, которое было снято в 2020 году в Великобритании.

Во вторник появилась информация о том, что в Польшу доставили мощный бомбардировщик-невидимку, грузоподъемность которого около 30 000 килограммов и нести он может 16 ядерных боезарядов.

Ранее сообщалось о том, что американские СМИ говорят о готовности США нанести ядерные удары по России, в случае если та в свою очередь применит ядерное оружие в Украине.

Ранее также сообщалось о том, что Великобритания уверена в том, что на данный момент Москва не готовится к применению ядерного оружия. Разведка Англии надеется, что в случае начала такой подготовки это станет известно и другие страны также смогут подготовиться.

Есть информация о том, что пара населенных пунктов на территории ЛНР уже освобождена от бойцов ВСУ.