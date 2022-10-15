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РИА Новости сообщают, что военный рассказал о том, как с помощью винтовки сбил беспилотник ВСУ в Запорожской области.

Российский боец поведал о том, что ему поступила команда выехать в направлении окраины города. После того как мужчина услышал звук беспилотника, он приказал зайти в лес и начал наблюдение. С помощью двух выстрелов из снайперской винтовки цель была поражена и уничтожена.

Есть информация о том, что данный беспилотник был польского производства. Указывается, что самолет такого типа может нести как функции разведки, так и боевой заряд. Также есть информация о том, что соперник довольно часто использует данные беспилотники.
Такие самолеты также использовались при нанесении ударов по Запорожской АЭС.

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