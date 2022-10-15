Украинец жалуется на проблемы в новой стране.

Мужчина со своей семьей перебрался в Канаду и надеялся на прекрасную жизнь и карьеру в новом месте. IT-специалист уже около 2 месяцев не может найти работу, а его семья скитается по разным временным местам проживания.

Украинец сообщил о том, что половину суток проводит за поиском подходящих вакансий, но его никуда не берут. Также у мужчины уже есть кредит в новой стране, который платить ему нечем.

Канаду семья выбрала потому, что страна обещала поддержку и помощь украинцам, но на деле все вышло совсем иначе.

Беженцам предоставляют бесплатное жилье и некоторые выплаты, но очевидно, что людям нужна работа, а не просто льготы и гостеприимство.

Также сообщается о том, что Канада позволила уроженцам Украины оставаться в их стране на 3 года.