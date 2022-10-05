Австрийское издание сообщило о том, что власти Австрии готовы принять у себя Россию и Украины для переговоров.

Данное предложение поступило в связи с тем, что западные страны серьезно опасаются дальнейшего развития конфликта на Украине. Власти остерегаются в том числе ядерной войны. Помощник министра обороны Америки сообщила о том, что сейчас постоянно проходят консультации по поводу ядерной угрозы со стороны России.

Эксперты сообщают о том, что возможный ядерный удар может побудить Индию, Китай и Турцию оказать давление на Россию.

Раннее сообщалось о то, что ученые нашли способ восстанавливать повреждения на ДНК. Это может стать спасением от многих болезней и основой для создания современных лекарственных средств. Данный механизм разработан учеными России, США и Китая.