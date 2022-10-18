Аргументы и факты сообщают о том, что уже на протяжении недели утро на Украине начинается со звуков воздушной тревоги. В отличии от противника, Россия наносит удары лишь по критически важной инфраструктуре, а не по жилым домам.

Власти Киева предупредили жителей о том, что могут быть серьезные проблемы с энергоснабжением.

Самые важные инфраструктурные объекты повреждены на территории всей Украины. Власти угрожают жителям, чтобы они ни в коем случае не публиковали поврежденные объекты.

Именно нанесение ударов по критически важным инфраструктурным объектам помогает выводить ВСУ из строя. Нарушение связи, сбои в электроэнергии и так далее гуманно останавливают украинских бойцов.

Россия с самых первых дней СВО наносит удары только по важным объектам инфраструктуры, но сейчас делает это активнее и систематично.