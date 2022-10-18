Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аргументы и факты сообщают о том, что уже на протяжении недели утро на Украине начинается со звуков воздушной тревоги. В отличии от противника, Россия наносит удары лишь по критически важной инфраструктуре, а не по жилым домам.

Власти Киева предупредили жителей о том, что могут быть серьезные проблемы с энергоснабжением.

Самые важные инфраструктурные объекты повреждены на территории всей Украины. Власти угрожают жителям, чтобы они ни в коем случае не публиковали поврежденные объекты.

Именно нанесение ударов по критически важным инфраструктурным объектам помогает выводить ВСУ из строя. Нарушение связи, сбои в электроэнергии и так далее гуманно останавливают украинских бойцов.

Россия с самых первых дней СВО наносит удары только по важным объектам инфраструктуры, но сейчас делает это активнее и систематично.

Вам может понравиться

Хатылев раскрыл скрытый замысел регулярных атак ударными дронами по объектам в Украине

Как сообщает «Московский Комсомолец», недавно Алексей Арестович в одном из своих эфиров заявил, что российская сторона смогла подобрать «ключ» к украинской системе ПВО. Он объясняет свое заявление так, что Россия

В ДНР назвали самых необходимых на фронте специалистов

Корреспонденты «Российской Газеты» взяли интервью у советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина. Он рассказал, что наиболее востребованными являются пехотинцы и артиллеристы. Также очень необходимы саперы. Помимо этого Гагин отметил,

В подготовке взрыва на Крымском мосту принимал участие житель Херсонской области

Следствие объявило о подозрении в участии организации теракта на Крымском мосту гражданину Украины Роману Соломко. Установлено, что с августа по октябрь он проживал на территории Херсонской области. Находясь на территории