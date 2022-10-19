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Появилась информация о том, что ВСУ перешли в наступление в районе Херсона.

Сообщается, что с целью наступления в данном направлении брошено около тысячи украинских военных. Данное наступление поддерживается артиллерией и военной авиацией.

Стоит напомнить о том, что из-за угрозы наступления украинской армии Херсонские власти приняли решение об эвакуации мирных жителей как можно дальше от линии возможного огня. К сожалению, неонацисты нисколько не жалеют мирное население, которое находится под контролем России.

Власти Херсона призвали граждан переместиться на левый берег Днепра и не препятствовать военным делать свою работу.

Ранее появилась информация об уничтожении на Украине польских танков и пехоты российскими войсками.

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