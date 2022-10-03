Эксперты из американского университета сообщили о том, что антибактериальные средства могут нести угрозу для здоровья людей.

Специалисты провели опыты с лабораторными мышами, которые больны диабетом первого типа. Мышей разделили на две группы. Первую группу кормили жирной пищей, а вторую плюсом к пище еще и триклозаном. Вследствие этого у животных из последней группы ускорилось развитие многих болезней.

Именно вещество триклозан чаще всего добавляют в мыло и другие средства быта. Однако триклозан еще и опасен, ведь он оказывает воздействие на белок, который отвечает за очищение организма от других химических веществ. Эксперты убеждены, что такой же эффект может быть оказан и на организм человека.

Раннее сообщалось, что ученые разработали план по оснащению коммунальной сферы в России “зелеными” технологиями.