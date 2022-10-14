Участник группы «Иванушки» высказался о достаточно смелом формате новогоднего праздничного концерта.

РИА новости сообщают, что Лев Лещенко вовсе не получил приглашения выступить на новогоднем празднике на телевидение. Многие говорят, что это связано с тем, что люди требует смены выступающих. Всем уже надоели одни и те же артисты.

Рыжий «Иванушка» предложил и вовсе организовать панк-вечеринку. Он посоветовал пригласить артистов, которые смогут «зажечь» на телевидение. «Иванушка» сказал, что он позвал бы на концерт «Король и Шут», но осознает, что это невозможно.

Мужчина сказал о том, что это связано с политикой телевизионных каналов.

Андрей сказал о том, что не стоит полностью менять артистов, выступающих на концерте. Стоит просто позвать молодых.

Ранее специалисты сообщили о том, как часто стоит стирать джинсы. Эксперты дали советы, которые помогут как можно дольше сохранить качество вещей.