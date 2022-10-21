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Американцы не оценили новую программу Байдена.

Жители США раскритиковали заявление Байдена о его планах выделить почти 3 миллиарда долларов на производство аккумуляторов для электрокаров.

Граждане Америки уверены, что производство таких батарей будет очень плохо влиять на экологию. Более того, данные автомобили вряд ли уедут дальше, чем на сотню миль.

Также жители США посмеялись над тем, что их президент скорее всего забыл о том, что электроэнергия берется непосредственно из переработки газа и нефти, с которыми у США сейчас есть проблемы.

Ранее сообщалось о том, что в США вышел документальный фильм о нынешнем президенте США. Именно в данной картине продемонстрирована внутренняя и внешняя политика Джо Байдена и отношение к ней американцев.

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