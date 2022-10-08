На данный момент в США около украинского кризиса сложилось три лагеря.

Московский Комсомолец, побеседовав с советником МВД России, рассказал вариантах развития событий.

Прежде всего, известно, что далеко не все американцы поддерживают такую активную финансовую помощь Украине. Так называемые «ястребы» выступают за поддержку Украины до того момента, пока они не победят.

Другая же часть общества придерживается позиции держаться в стороне. Они считают, что Америка превыше всего. Этими людьми движет не поддержка России или инстинкт самосохранения, ими движет некий национализм.

Третий лагерь находится где-то между первыми двумя. Они осуждают Россию за ее действия, восхищаются смелостью украинцев и при этом опасаются применения Россией ядерного оружия. Именно члены данного лагеря выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Очевидно, что на данный момент нет возможности говорить об урегулировании конфликта миром. Украинская сторона не хочет идти на уступки, в то время, как и российская сторона не планирует останавливаться в своих планах. Правда в том, что современную бандеровскую Украину и их покровителей ждут впереди «темные времена».