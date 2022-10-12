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Сообщается, что в Соединенных Штатах Америки набор в армию в этом году на четверть меньше, чем планировалось. Напомним, что армия США полностью контрактная. Около 15 тысяч человек не хватает для закрытия плана по набору в армию.

Несмотря на эти данные, президент США все равно очень громко говорит о патриотизме американцев. Очевидно, что многие жители США совершенно не желают служить в армии Америки.

Некоторые люди идут в армию с целью научиться воевать, но их там всего лишь используют как овец.

Либералы и демократы и вовсе не стремятся идти в армию США.

Ранее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров обещает чеченским сепаратистам, сбежавших с территории Украины ответной реакции. Глава республики достаточно едко высказался о таких уроженцах Чечни, назвав их “шайтанами”.

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