Необычный способ мести вызвал споры в обществе.

Жительница США, переехав в новый район, поругалась с новоиспеченной соседкой. Муж мстительницы гулял с собакой и напугал женщину, живущую рядом с ними. Та сразу же обратилась в полицию, после чего правоохранительные органы пришли с предупреждением в дом новых жителей района. После этого женщина решила «поставить на место соседку».

Американка нашла интернет-магазин открыток, при открытии которых все вокруг становится в блестках.

Соседка женщины и после этого обратилась в полицию, но там лишь посмеялись над случившимся.

Окружение женщин по-разному отреагировали на то, что произошло. Кто-то посчитал такую месть слишком жестокой и неприятной, а кто-то посоветовал ей просто использовать намордник и поводок при прогулке с собакой.