ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Необычный способ мести вызвал споры в обществе.

Жительница США, переехав в новый район, поругалась с новоиспеченной соседкой. Муж мстительницы гулял с собакой и напугал женщину, живущую рядом с ними. Та сразу же обратилась в полицию, после чего правоохранительные органы пришли с предупреждением в дом новых жителей района. После этого женщина решила «поставить на место соседку».

Американка нашла интернет-магазин открыток, при открытии которых все вокруг становится в блестках.

Соседка женщины и после этого обратилась в полицию, но там лишь посмеялись над случившимся.

Окружение женщин по-разному отреагировали на то, что произошло. Кто-то посчитал такую месть слишком жестокой и неприятной, а кто-то посоветовал ей просто использовать намордник и поводок при прогулке с собакой.

Вам может понравиться

Офтальмолог Пронкин поведал о том, какое влияние оказывает коронавирус на зрение

Во время коронавируса помимо органов дыхания, могут пострадать и органы зрения. Данный процесс может проходить как в форме воспаления, так и в форме ухудшения зрения. Об этом рассказал врач-офтальмолог, кандидат

«Панцирь-С1» прикрывает военнослужащих РФ от атак БПЛА с воздуха

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс российского производства наземного базирования «Панцирь-С1»  стоит на страже чистого неба в армии Российской Федерации. Данные комплексы продолжают выполнять штатные задачи по обеспечению защиты военнослужащих союзных сил

Запад указал на виновников во взрывах на «Северных потоках»

В то время пока весь мир искал виновных в произошедшем на «Северных потоках», экс-министр обороны Польши в своей социальной сети поблагодарил США за произошедший инцидент. Как сообщает РИА новости,после сообщения