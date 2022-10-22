РИА Новости сообщают о том, что Вашингтон выбрал еще один аспект противостояния с Москвой, который стратегически в разы важнее Украины. Таким объектом стала Арктика.

Именно в арктическом регионе Америка наращивает мощь.

США неоднократно заявляли о том, что Россию, как и Китай необходимо сдерживать военными средствами, наращивая собственный потенциал.

Однако, Америка не учитывает, что помимо США и России на Арктику претендуют и другие страны.

Преимущество России в отношении политики в Арктике это наличие крупнейшего флота. У США в наличии есть лишь сломанный ледокол.

Эксперты отмечают, что Вашингтон раздражается от того факта, что РФ имеет полное право на треть полезных ископаемых Арктики.

Маловероятно, что США в действительности примут решение бросить вызов России в вопросе Арктики. РФ обладают крупнейшим ледокольным флотом и действительно развитой военной техников в Арктике.