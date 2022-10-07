Некоторые американские издания считают политику США в Киеве чересчур осторожной. Корреспонденты добились интервью у американских военных на условиях анонимности и узнали много нового.

РИА Новости, что многие военные осуждают политику Байдена и считают ее слишком спокойной. Они убеждены в том, что необходимо ударить по России.

Именно с этой целью стратегические ядерные боеголовки США еще в марте были отправлены на театр военных действий.

Также все обсуждают фразу “обезглавливающий удар с целью убить Путина в сердце Кремля”. Такие заявления вроде бы уже не удивляют, но настораживают.

Среди американцев заговоры с целью убить Путина стали оглашаться еще активнее с момента начала СВО. Многие сенаторы удивляются, почему же в России до сих пор никто этого не сделал.