ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые американские издания считают политику США в Киеве чересчур осторожной. Корреспонденты добились интервью у американских военных на условиях анонимности и узнали много нового.

РИА Новости, что многие военные осуждают политику Байдена и считают ее слишком спокойной. Они убеждены в том, что необходимо ударить по России.

Именно с этой целью стратегические ядерные боеголовки США еще в марте были отправлены на театр военных действий.

Также все обсуждают фразу “обезглавливающий удар с целью убить Путина в сердце Кремля”. Такие заявления вроде бы уже не удивляют, но настораживают.

Среди американцев заговоры с целью убить Путина стали оглашаться еще активнее с момента начала СВО. Многие сенаторы удивляются, почему же в России до сих пор никто этого не сделал.

Вам может понравиться

«Огромные лужи на проезжей части»: петербуржцы жалуются на проблемы с ливневками

Вторник, 4 октября, в Санкт-Петербурге стал ветреным и дождливым. Жители города жалуются на затопленные из-за устаревшей городской системы водоотведения улицы, но Смольный не занимается уже набившей оскомину проблемой, несмотря на

Какие угрозы стоят перед миром на пороге новой гонки вооружений

В современном мире все чаще начали звучать заявления разных политиков о возможном применении ядерного оружия или того хуже о начале полномасштабной ядерной войны. Точкой отсчета нарастания новой напряженности в мире

НАСА отправит вертолет Dragonfly на Титан через 5 лет

По информации зарубежных изданий, НАСА планируют отправить на Титан новейший роботизированный вертолет уже в 2027 году. Это воздушное судно выглядит и функционирует как винтокрыло, при приземлении оно будет действовать как