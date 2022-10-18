Один из политологов США убежден в том, что Илон Маск, высказывая предложение по урегулированию конфликта на Украине, передал просьбу Путина.

Политолога удивляет позиция Маска. Совсем недавно он также высказался о том, что признает Крым территорией России. Также бизнесмен отметил, что Москва и Киев должны начать переговоры по поводу Херсона и Запорожья по причине того, что им будет нужна вода от полуострова.

Именно такая формулировка Илона Маска и удивила специалистов, такая осведомленность ситуацией дает повод задуматься о причастности президента РФ к этому.

Более того, Илон Маск в начале СВО предлагал свое участие в переговорах между Киевом и Москвой. Также есть информация о прямом общении предпринимателя с Владимиром Путиным по телефону.

Ранее сообщалось, что системы ПВО Украины вовсе не угроза для оружия ВС РФ.