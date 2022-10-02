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В одном из американских изданий говорится о том, что единственным способом урегулирования конфликта между Украиной и Россией станет мирное соглашение. По мнению автора статьи, именно данного способа и стоит придерживаться президенту США.

Вашингтону нужно перестать оказывать военную помощь Украине и вводить антироссийские санкции.

Автор статьи убежден, что это поможет не только предотвратить столкновение, но и поможет американской экономике.
Во время обращения к российскому народу Владимир Путин сообщил, что Украине необходимо остановить боевые действия и сесть за стол переговоров с Россией.

Стоит отметить, что МИД России Сергей Лавров поведал журналистам, что Россия не отказывается и не отказывалась от переговоров с Киевом, но их затягивание лишь отдаляет достижение консенсуса.

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