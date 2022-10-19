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Мужчина весом почти что 150 килограммов получил повестку.

В Новосибирской области 140-килограммовый мужчина получил повестку. Губернатор области заявил о том, что получение повестки не является фактов призыва.

Множество тех, кого мобилизовали по ошибке уже давно вернулись домой.

Губернатор Новосибирской области также указал, что повестка приходила и тому, у кого искусственный позвоночник. Однако, повестка не означает призыв.

В ходе мобилизации было допущено немало ошибок, так как базы военкоматов не были обновлены. Все ошибки устранялись по мере поступления новой информации.

Власти в Новосибирске уверяют, что на данный момент они уже выстроили четкую систему фиксации и устранения ошибок, допущенных в ходе частичной мобилизации.

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