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Местные корреспонденты сообщают о том, что жители Польши стали расхватывать туристические газовые плиты, в целях опасения наступления энергетического кризиса.

Магазины Польши переполнены желающими купить туристические плиты. Так, граждане планируют снизить траты на электричество и избежать перебоев.

Местные жители также планируют закупить большие газовые баллоны, которые, по их мнению, прослужат дольше обычных.
Незадолго до этого министр климата и окружающей среды заявила, что тепло в жилых домах около 18 градусов является полезной для организма человека. Женщина призвала сограждан приучить себя выключать свет, уменьшить тепло в домах и вовремя отключать зарядные устройства. По ее мнению, это поможет преодолеть возможный кризис.

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