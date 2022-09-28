Местные корреспонденты сообщают о том, что жители Польши стали расхватывать туристические газовые плиты, в целях опасения наступления энергетического кризиса.

Магазины Польши переполнены желающими купить туристические плиты. Так, граждане планируют снизить траты на электричество и избежать перебоев.

Местные жители также планируют закупить большие газовые баллоны, которые, по их мнению, прослужат дольше обычных.

Незадолго до этого министр климата и окружающей среды заявила, что тепло в жилых домах около 18 градусов является полезной для организма человека. Женщина призвала сограждан приучить себя выключать свет, уменьшить тепло в домах и вовремя отключать зарядные устройства. По ее мнению, это поможет преодолеть возможный кризис.