В то время пока весь мир искал виновных в произошедшем на «Северных потоках», экс-министр обороны Польши в своей социальной сети поблагодарил США за произошедший инцидент.

Как сообщает РИА новости,после сообщения экс-министра Польши все вспомнили обещания Байдена зимой 2022 года об обещании уничтожить «Северные потоки». Также сразу же возникает вопрос, является ли польское заявление официальным заявлением о теракте.

Существует мнение, что данный инцидент был выгоден самой Польше, ведь сразу после этого, она открыла газопровод и стала одним из главных поставщиков газа из Норвегии, подвинув Германию.

Американцы осознают, что подрыв газопровода невыгоден ни России, ни Германии, ведь именно эти страны и понесут большие экономические потери впоследствии. Кто же тогда является виновником этого инцидента?

Даже сами американские журналисты заявляют о том, что существует вероятность, что именно президент США и его приближенные стоят за произошедшим. Подтверждением этому также является то, что есть данные о том, что за несколько дней до подрыва рядом с местом инцидента были видны американские корабли.

Специалисты сейчас рассуждают над тем, что же будет дальше? Какой ответ ждать на произошедшее? Чего ожидать от России после случившегося?