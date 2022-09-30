Как сообщает Русвесна, есть информация о том, что сегодня ночью под Красным Лиманом украинские националисты начали наступление.

Военкор сообщил, что обстановка сейчас накалена до предела, ведь город сейчас находится в окружении Вооруженных сил Украины, а системы боевиков находятся на территории дороги.

Помимо всего прочего, российские военные были вынуждены покинуть населенный пункт Ямполь. Украинская армия прорвала оборону в Дробышево. Военкор сообщает, что Украина стягивает все большие и большие силы.

Военкор убежден в том, что после таких результатов ВСУ армии РФ нужно уходить с территории ДНР, о чем говорит и Конституция и военная доктрина.

Чуть раннее сообщалось о том, что ВСУ с большим упорством стремятся пробить оборону Красного Лимана.