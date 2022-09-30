ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает Русвесна, есть информация о том, что сегодня ночью под Красным Лиманом украинские националисты начали наступление.

Военкор сообщил, что обстановка сейчас накалена до предела, ведь город сейчас находится в окружении Вооруженных сил Украины, а системы боевиков находятся на территории дороги.

Помимо всего прочего, российские военные были вынуждены покинуть населенный пункт Ямполь. Украинская армия прорвала оборону в Дробышево. Военкор сообщает, что Украина стягивает все большие и большие силы.

Военкор убежден в том, что после таких результатов ВСУ армии РФ нужно уходить с территории ДНР, о чем говорит и Конституция и военная доктрина.

Чуть раннее сообщалось о том, что ВСУ с большим упорством стремятся пробить оборону Красного Лимана.

Вам может понравиться

Связь с Зеленским наносит вред имиджу даже РСЗО HIMARS ВС США

Как сообщает издание «Свободная Пресса», военные формирования киевского режима очень часто используют американские реактивные системы для ведения залпового огня под названием HIMARS. Ими обстреливают кварталы мирных жителей и объектов социальной

Свежие данные с Оскольского фронта были опубликованы «Русской Весной»

Корреспонденты «Русской Весны» поделились последней информацией по ситуации в районе Оскольского фронта. Источником их информации является автор Telegram-канала «Старшая Эдда». Автор упомянутого выше канала лично находится в данном районе, где

Эксперт Дандыкин назвал гибель Героя Алексея Нагина показателем интенсивности боев в Донбассе

Такие воины, как погибший Герой России Алексей Нагин, являются профессионалами своего дела, и их потеря на поле боя – это большая редкость, свидетельствующая об ожесточенности вооруженных действий. Об этом рассказал