По сообщению Свободной Прессы, главред издания «Национальная оборона» в социальных сетях высказался о том, что же может стать целью первого ответного ядерного удара в случае нападения НАТО на Россию.

Сейчас ходит очень много разговоров о том, что со стороны РФ якобы готовится ядерный удар по Украине. Такая информация активно распространяется в зарубежных СМИ. Все это может стать провокацией с целью развязывания ядерной войны.

Как сообщает Свободная Пресса, специалист убежден, что при любом ударе НАТО в сторону России моментальный ответный удар со стороны России будет нанесен по одной из целей, располагающейся на континентальной части Соединенных штатов.

Раннее, посол РФ в США поведал о том, что Вашингтон способствует прямому конфликту ядерных держав. Многие слова и действия НАТО являются лишь провокацией с целью разжигания еще большего конфликта.