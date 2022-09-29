По информации Московского Комсомольца, несмотря на обещание того, что россиян после перехода границы встретят волонтеры, в реальности такого не наблюдается или же это есть, но не круглосуточно.

Вместо организованных бесплатных автобусов после границы россиян ждут таксисты. Именно состоятельные москвичи почему-то требуют от водителей того, чтобы те везли их на большие расстояния за очень маленькие деньги.

Очевидно, что с ростом спроса на такси цена на поездки также увеличится. Многие люди объединяются в небольшие группы и едут вместе в машине до какой-то точки.

Большинство из тех, кто пересек границу, пытаются сразу же уехать в крупные города. Цены поездок до разных городов варьируются от 3000 рублей с человека до 8000 рублей, в зависимости от расстояния.

По информации Московского Комсомольца, цена на ночлег начинается от 5000 рублей за ночь. В случае же, если вы не можете найти себе ночлег, вам помогут волонтеры. Людей бесплатно размещают в пионерлагерях. В лагере можно питаться за реальные деньги. Цены примерно, как в столовых.

Несмотря на то, что у приехавших русских нет никакого вида на жительство, казахи предлагают им работу.