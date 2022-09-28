Известный тиктокер, ролики которого содержат лайфхаки по домоводству, предложил подписчикам мыть стекла и окна чаем. Данное видео привлекло внимание известных изданий.

Армен Адамян убежден, что именно чай способствуют мытью стекол без разводов. Тиктокер продемонстрировал свой способ на видео.

Пользователи в комментариях также посоветовали использовать фильтр-кофе в этих де целях. Ведь его в любом случае придется выбрасывать.

Помимо этого в социальной сети также активно распространяется тренд по заклеиванию рта в целях борьбы с храпом. Специалисты рекомендуют в таком случае использовать специальный держатель для челюсти.

Полагаем, что в таких случаях действительно стоит воспользоваться советами врачей, а не пользователей различных социальных сетей.