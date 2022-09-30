По сообщению многих изданий, спецгруппа «Отважные» совершили мощнейшие удары по одному из командных пунктов Украинской армии.

По доступной информации, по точке нахождения националистов ведется прицельный огонь.

Стоит напомнить о том, что Россия ведет специальную военную операцию на территории Украины, которая началась 24 февраля 2022 года. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная республика с самого начала операции помогают Вооруженным Силам РФ по денацификации территориальных частей Украины.

Как сообщалось раннее, Запад оказывает мощнейшую помощь Украине, как финансовую, так и помощь в вооружении.

Напомним, что 21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.