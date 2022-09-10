читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» подтвердил, что Красный Лиман, вопреки заявлениям киевских властей, все еще остается под контролем ВС РФ. Однако ситуация на подступах к городу весьма тяжелая.

Авторы публикации ссылаются на военкора Евгения Поддубного, сообщившего, что боевые действия идут рядом с поселками Брусовка и Диброва. Эти населенные пункты находятся намного южнее Красного Лимана, поэтому говорить о захвате города украинскими боевиками пока преждевременно.

Первыми в противостояние с ВСУ вступили «Барсы» из отряда «Кубань», немного позже к ним присоединились и другие подразделения союзных сил, настроенные удержать Лиман и не пропустить националистов в город.

Глава ДНР Денис Пушилин также подтвердил информацию о боях под Красным Лиманом. Он заявил, что город по-прежнему остается под контролем Донецкой Народной Республики.

Вам может понравиться

СП: Тайна битвы за Балаклею переводит ВКС РФ в особый режим

Обозреватель портала «Свободная пресса» рассказал об одной из тайн битвы за Балаклею в Харьковской области. Именно в этом городе располагается месторождение украинской компании «Нафтогаз», которое российские ВС до поры, до

СП: США боятся, что Белоруссия начнет поставки Москве «Полонеза», бьющего на 280 км

Минобороны США занялось разработкой плана долгосрочной военной поддержки Украины без привязки к специальной военной операции ВС РФ. Это означает, что Киев может получать западное вооружение даже после завершения СВО. Но

“РВ”: украинский военный угнал и продал турецкий беспилотник

Бойцы Народной милиции ДНР, вероятно, получили доступ к уникальным технологиям. В их распоряжении оказался целый беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar TB2. Якобы его угнал со своей территории и продал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 10 сентября – ясно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 сентября – облачно с прояснениями, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 сентября – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 10 сентября – ясно, до 14 °C | Армавир: погода, 10 сентября – небольшая облачность, до 24 °C |