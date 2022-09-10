Портал «Русская весна» подтвердил, что Красный Лиман, вопреки заявлениям киевских властей, все еще остается под контролем ВС РФ. Однако ситуация на подступах к городу весьма тяжелая.

Авторы публикации ссылаются на военкора Евгения Поддубного, сообщившего, что боевые действия идут рядом с поселками Брусовка и Диброва. Эти населенные пункты находятся намного южнее Красного Лимана, поэтому говорить о захвате города украинскими боевиками пока преждевременно.

Первыми в противостояние с ВСУ вступили «Барсы» из отряда «Кубань», немного позже к ним присоединились и другие подразделения союзных сил, настроенные удержать Лиман и не пропустить националистов в город.

Глава ДНР Денис Пушилин также подтвердил информацию о боях под Красным Лиманом. Он заявил, что город по-прежнему остается под контролем Донецкой Народной Республики.