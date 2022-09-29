Со слов путешественницы, в Германии путешественники вполне могут натолкнуться на различные жалобы со стороны немцев. Например, жители ФРГ могут нажаловаться в определенные службы в случае, когда найдут в мусоре неотсортированные вещи.

Также туристов может расстроить то, что в выходные не работают ни аптеки, ни магазины. Функционируют только заправки, где за бытовые вещи придется заплатить в несколько раз больше.

Плюс к вышесказанному в Германии ужасно работают доставки еды на дом, по мнению россиянки. Заказ нужно совершать за несколько дней до дня доставки.

Помимо всего прочего путешественница убедилась, что в ФРГ отсутствуют теплые соседские отношения, нет абсолютно никакой взаимопомощи. О межличностных отношениях и говорить не приходится.

Россиянка сравнила Германию с российской глубинкой, только с асфальтированными дорогами.