Сообщается, что российские вооружения такие как «Солнцепек» и «Град» совершили атаку по району, где находятся украинские националисты.

С целью уничтожения огневых позиций российские военные пользуются около 10 видами вооружений. Помимо артиллерии и огнеметных систем, армия также использует танки и боевые машины пехоты. Также наши ракетные комплексы своим огнем с легкостью уничтожают технику ВСУ.

При помощи дронов Воздушно-десантных войск Российской Федерации были обнаружены украинские позиции, которые в последствии были ликвидированы. Также были уничтожены несколько танков и другие бронемашины.

Ранее сообщалось, что на данный момент происходит переломный момент в ситуации на Красном Лимане. Сегодня украинские войска начали наступление вновь.