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По сообщению РИА новости, совсем скоро у граждан России появятся новые соотечественники.

Как заявляет корреспондент, причастность к России не определяется паспортом или рубежами. Люди, оказавшиеся в другой стране, не перестали быть нашими, русскими.

Корреспондент убеждена, что документ удостоверяющий личность не является единственным критерием гражданства РФ. Именно в данный момент, ясно, что многие россияне теряют самое дорогое из-за того, что они родом из России. А кто-то, наоборот, сбегает со своей родной земли с позором.

Недавно РИА Новости объявили о единогласном решении жителей ДНР,ЛНР, Запорожья и Херсона о присоединении к Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что главы Донецкой и Луганской народных республик отправились в Москву для совершения дальнейших правовых действий, необходимых для вхождения в состав России.

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