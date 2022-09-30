Жители Англии согласны со словами президента России Владимира Путина о Западе: «Провоцируем революции и войны».

Британцы согласны со словами Путина о том, что Запад желает спровоцировать конфликты на территории стран СНГ.

Сообщается, что настоящий конфликт является уже не первым конфликтом, произошедшим с подачи НАТО за последние тридцать лет.

Некоторые жители Англии согласны с тем, что их народ выступает за государственные перевороты везде, кроме Шотландии, ведь там им выгодно это гасить, чтобы территории остались в составе Королевства.

До этого президент Путин на встрече стран СНГ заявил о том, что Запад действительно стремится устроить жестокий бой на землях содружеств. По мнению президента России, это делается с целью не допустить начало создания справедливого мироустройства. Президент России уверен в том, что западные страны стремятся возродить старые кризисы и столкновения.