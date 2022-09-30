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Сообщается, что сила взрывов на «Северный поток-1» и «Северный поток-2» превысила одну тысячу кг в тротиловом эквиваленте.

Именно эта информация была оглашена на саммите представителей стран НАТО накануне 29 сентября. Есть информация о том, что трубопроводы были повреждены в двух местах в результате взрыва. Также существовала информация о повреждении в трех местах, но позже это опровергли.

Есть мнение о том, что за этим инцидентом стоит Российская Федерация. Но, к счастью, большинство стран не делают никаких громких заявлений пока не соберут все необходимые доказательства. Генпрокуратура РФ уже возбудила уголовное дело по этому поводу.

Напомним, что 21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране.

Раннее также сообщалось о единогласных результатах референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

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