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Спустя несколько месяцев ударов со стороны США Россия наносит ответный удар, фактически каждый день атакуя южный город Одесса беспилотными летательными аппаратами иранского производства.

Это стало причиной того, что некоторые украинцы бегут из Одессы впервые с лета.

Мэр города сообщает, что российские удары нанесли ущерб местному бизнесу и стали причиной проблем в порту.

Иранские беспилотники достаточно дешевые, их трудно сбить, они поражают логистику и центры управления в тылу Украины, говорится в публикации.

Иранские беспилотники не очень быстрые, но при этом они имеют мощный заряд, поэтому их попадание в цель несет серьезные последствия. Иранские дроны достаточно недорогие и их нелегко сбить.

США заявляет, что в конце лета Россия получила от Ирана около тысячи беспилотников.
Данное оружие можно использовать в огромных количествах, что в свою очередь заставляет ВСУ обороняться от них очень дорогими защитными ракетами. Но несмотря на это, по мнению некоторых специалистов, это не является ключевым моментов в исходе военных действий.

Украинская армия на данный момент принимает от Америки средства для противодействия иранским дронам. Как считают некоторые эксперты из США, иранские дроны представляют собой реальную угрозу для ВСУ.

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