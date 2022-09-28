На днях экспортный газопровод России «Северный поток» был подвергнут серьезным разрушениям. По словам Московского комсомольца, это вполне могла быть диверсия. На возникающие вопросы по этому поводу изданию дал комментарий эксперт Федор Сидоров.

Специалист убежден, что версия о диверсии вполне вероятна. Такие серьезные объекты постоянно находятся под наблюдением, разрушение могло произойти и по естественным причинам, но никак не сразу же на трех нитях. Эксперт также уверен в том, что технически это вполне возможно.

Федор сообщает, что поиск причины разрушения может длиться несколько месяцев, а последствия инцидента видны уже сейчас. Цены на газ выросли в разы.

Эксперт также считает, что больше выгоды из всей этой ситуации получает Украина. Именно Украинская ГТС в таком случае станет основной для поставок российского сырья в Европу.

Специалист также говорит о том, что в связи с произошедшим за оставшиеся три месяца этого года Россия потеряет около 6 миллиардов долларов.