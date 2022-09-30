Янки заявляют, что у них у самих недостаток РСЗО М142, хотя, по официальным данным, этих систем в Америке очень много.

По данным Свободной Прессы, украинская армия начала возмущаться тем, что они не получают «Хаймарсы», без которых, по их словам, они совсем не могут воевать. СМИ заявляют, что Пентагон сообщает о том, что новая партия поставки HIMARS на Украину будут нескоро. По словам чиновников это может занять несколько лет.

Может казаться, что украинские СМИ обманывают, ведь слишком гладко идет пиар в негативную сторону для Киева. До этого тоже было немало фейков о том, Запад будто бы останавливает поставки оружия.

Пентагон якобы и не отказывает ВСУ в поставках, но при этом заявляет, что в армии Америки «Хаймарсов» как бы тоже не хватает. Несомненно, запасы у США велики, но не бесконечны. Именно поэтому американские генералы выступают за приостановление поставок на Украину.

Более того, новая партия военной помощи Украине тоже будет поставлена минимум через полгода.

Стало известно, что со стороны США было поставлено намного больше HIMARS, чем официально заявляли.