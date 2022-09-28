Многие известные издания убеждены в том, что в произошедшем на «Северном потоке» виновна администрация президента США Джо Байдена.

Множество других изданий также уверены, что инцидент случился по вине верхушки США, ведь есть факты подтверждающие это. Джо Байден намекал на это месяцами раннее и у него были все причины это сделать.

В начале недели было заявлено о том, что на «Северном потоке-2» произошла чрезвычайная ситуация в Дании.

Соответствующие органы Дании заявили о том, что случилась утечка газа, которая может быть опасна для судов. Также они заявили, что в следствии этого инцидента возникло несколько утечек- В Швеции и Дании.

Специалисты утверждают, что в зонах произошедшего на “Северном потоке” отмечены два больших взрыва. Несмотря на то, что функционирование трубопровода остановлено с августа 2022 года в связи с санкциями США, он был полон газа.