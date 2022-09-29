Для российских туристов найдена прекрасная страна для отдыха, о которой почти никто не знает. Российский журналист заявил о том, что таким государством является Бангладеш.

Георгий Зотов посетил самые известные туристические места прекрасной страны, среди которых были огромный мангровый лес Сундарбаны площадью 10 000 квадратных метров, пляж Кокс-базар, длинной 125 км, и другие красивые локации для туристов. Россиянин был в восторге от красоты Бангладеш и дешевого продовольствия. По мнению, журналиста у этой страны есть все шансы, чтобы стать одним из самых популярных направлений для путешествий.

Печально то, что сейчас нет прямых авиасообщений между Россией и Бангладеш. Длительность перелета с пересадками сейчас составляет около половины суток. Есть варианты полетов через Дубай, Бангкок или Гонконг.

Журналист уверен, что вопрос о прямом авиасообщении будет решен в скором времени.