Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Буквально на днях в Латвии обсуждались изменения в законодательстве, которые будут касаться наших граждан, сообщает Известие.

Во втором чтении были поддержаны поправки, которые изменяют порядок выдачи и продления временного вида на жительство для граждан России и Белоруссии. Более того, граждане РФ не смогут получать рабочие визы.

Также власти Латвии требуют доказать свою финансовую состоятельность, для чего им необходимо предоставлять справку о доходах, которые должны быть не ниже 500 евро в месяц. Более того, иммигранты обязаны сдать экзамен на знания латышского языка.

Как сообщает Известие, высылка латышей уже началась. Депортируют пенсионеров, которых считают «неблагонадежными». Большинство людей, чьи родственники могут быть депортированы, верят в предстоящие парламентские выборы.

Вам может понравиться

Уехавшие в Казахстан сидят на чемоданах в пионерлагерях

По информации Московского Комсомольца, несмотря на обещание того, что россиян после перехода границы встретят волонтеры, в реальности такого не наблюдается или же это есть, но не круглосуточно. Вместо организованных бесплатных

Заявление Кедми: Россия обязана подготовить симметричный ответ после подрыва «Северного потока»

В различных странах многие эксперты придерживаются мнения, что образовавшиеся повреждения на газопроводах «Северного потока» являются ничем иным, как спланированной диверсией. Известный политолог Яков Кедми утверждает, что российская сторона просто обязана

Украина потеряла 1/5 часть от своих территорий по итогам референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

С 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных Россией территориях Запорожской, Херсонской областях и ЛДНР проходил референдум, главным вопросом которого было вхождение в состав Российской Федерации. По сообщению журналистов,