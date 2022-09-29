Буквально на днях в Латвии обсуждались изменения в законодательстве, которые будут касаться наших граждан, сообщает Известие.

Во втором чтении были поддержаны поправки, которые изменяют порядок выдачи и продления временного вида на жительство для граждан России и Белоруссии. Более того, граждане РФ не смогут получать рабочие визы.

Также власти Латвии требуют доказать свою финансовую состоятельность, для чего им необходимо предоставлять справку о доходах, которые должны быть не ниже 500 евро в месяц. Более того, иммигранты обязаны сдать экзамен на знания латышского языка.

Как сообщает Известие, высылка латышей уже началась. Депортируют пенсионеров, которых считают «неблагонадежными». Большинство людей, чьи родственники могут быть депортированы, верят в предстоящие парламентские выборы.