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РИА Новости сообщают, что совсем скоро в США пройдут выборы в конгресс, и именно от их результатов зависит судьба финансовой помощи Киеву.

На данный момент шансы у партий примерно одинаковые, но согласно мнению американцев, победа вероятнее всего будет за республиканцами. Если же это так и будет, то скорее всего, помощь Украине уменьшится.

Согласно социологическим опросам, около 70 % американцев выступают за финансирование Киева. При этом именно среди республиканцев больше тех, что уверен, что США слишком много средств и оружия поставляет Украине. Республиканская партия уверена, что эти средства лучше пустить на улучшение внутри страны.

Украина осознает, что каждая новая финансовая помощь от Америки вызывает все большие недовольства среди республиканцев. Украине остается надеяться лишь на боевые достижения на фронте, чтобы показать, что деньги США не уходят впустую.

РИА новости также заявляют, что некоторые американские политики рассматривают вариант сотрудничества с Россией, ведь они не ощущают опасности для Вашингтона от Москвы.

Экс-президент США уверен что, спецоперации могло бы не быть, если бы Киев признали Крым российской территорией и отказались от вступления в НАТО. Трамп на данный момент является достаточно популярным среди республиканцев.

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