По причине отказа западных государств от российского газа они вынуждены менять свою повседневную жизнь.

Великобритания высказала предложение об уменьшении отопления в домах в зимнее время. Правительство полагает, что уменьшив температуру в жилищах на 1 градус, странам удастся значительно сэкономить. В случае если снизить температуру на целых 3 градуса, удастся сократить разницу между предложением и спросом. Такое уменьшение температуры пройдет вовсе незаметно. В таких случаях минимально возможная температура станет около 19 градусов.

Следует подчеркнуть, что в связи с санкциями экспортный объем поставок газа из России в европейские страны уменьшился на 75%. Российская Федерация закрывала около 30% потребностей Великобритании и Европы.

Специалисты полагают, что Европа вряд ли станет возвращаться к закупке газа у России. Скорее всего европейские страны напротив будут вовсе отказываться от него. Ведущие лица ЕС во всю ведут переговоры с Ближним Востоком о поставках газа. Америка также заявляет о возможности нарастить объемы поставки сжиженного газа.