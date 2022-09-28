Буквально на днях произошла серьезная утечка из российского газопровода.

Есть предположения о том, что причиной данного инцидента мог стать взрыв. Известно, что повреждены две нити «Северного потока» и одна нить «Северного потока-2».

Уже с августа 2022 года трубопровод не использовался, в нем содержался лишь технический газ, нужный для поддержания давления. Изначально даже не рассматривалась возможность того, что утечка могла произойти сразу на трех газопроводах.

На данный момент актуальной версией является диверсия. Для возможности совершить такое нападение необходим высокий технологический уровень подготовленности. Сейчас идет расследование ситуации, пока что ни одна из стран не признала вину в нападении.

Есть сведения о том, что за пару недель до случившегося в районе газопровода была замечена активность НАТО.