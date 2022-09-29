В настоящий момент продажа старого авто с целью покупки нового является нецелесообразной, заявили специалисты.

Это связано с тем, что в любом случае в нынешних условиях денег, вырученных с продажи старого авто на покупку нового не хватит. Более того, выбор авто в салонах сейчас минимален.

Если же есть желание избавиться от авто, чтобы просто выручить деньги, то тут от продажи уже ничего не остановит.

Со слов специалиста, если авто не имеет никаких проблем, то стоит особо внимательно изучить рынок и продумать его продажу. Главное, нужно понять, сможете ли вы найти за эти деньги что-то лучше. В этих целях необходимо определиться с требованиями к будущей покупке и оценить свои финансовые возможности. С продажей и покупкой авто в нынешнее время стоит быть осторожнее.