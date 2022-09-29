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Ветеран спецназа ВМФ Владимир Залищак уверен, что каждое государство Балтийского региона попадает под подозрение в произошедшем с «Северными потоками». Все страны обладают вооруженными силами, а одно из подразделений вооруженных сил-это военно-морской. Бывший военный уверяет, что готовятся к таким диверсиям обычно в очень сжатые сроки, к примеру во время учений.

Военный считает, что инцидент мог произойти при помощи подрыва мины, так как глубина в месте происшествия слишком большая. Залищак уверен, что из-за высокотехнического оружия такую диверсию фактически невозможно рассмотреть и предотвратить.

Об инциденте на газопроводах сообщили 26 сентября. Работники «Северный поток-2» оповестили о резком падении давления газа на нитях. В последствии стало известно о трех утечках.

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