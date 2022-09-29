Швеция одна из первых стран начала расследование подрыва на «Северных потоках». Взгляд полагает, что Дания и Германия будут оказывать ей содействие в этом, а вот Россию помочь в расследовании не пригласили. Однако, неясно как расследование будет проводиться без собственника самого трубопровода. Запад уже начал обвинять Москву в подрыве своих же трубопроводах.

Взгляд заявляет, что 28 сентября вечером ФСБ, основываясь на данных Генпрокуратуры, начала предварительное расследование инцидентов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 361 УК (акт международного терроризма).

Данные газопроводы служили для поставки природного газа в европейские страны и для промышленного потребления, и для отопления жилых домов.

В этот же день к расследованию приступила и Швеция. Они в свою очередь не отрицают причастность к инциденту иностранных государств.

Наши специалисты, убеждены, что Россия к произошедшему не причастна.

Дмитрий Лабин, профессор кафедры международного права МГИМО, поясняет, что с целью поиска истины государства Балтики могут пригласить других заинтересованных стран. Многие из них обладают специальными знаниями, техникой и опытом, что поможет докопаться до истины.

В это же время Рига напрямую подозревает в инциденте на газопроводах Москву. Министр обороны заявил, что незадолго до взрывов российские суда проходили по тем территориям. Премьер-министр Польши также высказался о своих подозрениях в сторону России.

Взгляд сообщает слова Дмитрия Пескова по поводу всей этой ситуации. Он уверен, что необходимо привлечь к расследованию Газпром, так как именно он является собственником трубы. Пресс-секретарь также возлагает надежды на шведов и датчан, так как именно их знания и техника помогут в расследовании. Дмитрий Песков уверяет, что все обвинения в сторону России предсказуемы.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен, что инцидент, произошедший на газопроводе выгоден лишь Украине и США. По его мнению, именно эти страны сейчас будут с пеной у рта доказывать Европе вину России.

Также специалисты вспоминают слова президента США, прозвучавшие зимой 2022 года о его планах «покончить с «Северными потоками», если Россия пересечет границу с Украиной».

Уже 30 сентября состоится заседание Совбеза ООН по данному поводу.

Взгляд убежден в том, что многие косвенные признаки указывают на виновность США в произошедшем.