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Читатели известных изданий выступили за арест украинки, из-за которой британец оставил свою семью. Мужчина кинул супругу и детей ради Софии Каркадым. Общественность убеждена, что ответственность станет хорошим уроком для женщины, которая вместо благодарности за то, что ее приютили, увела мужчину из семьи.

Софию арестовали потому, что недавно она совершила попытку проникнуть в дом своего возлюбленного. Пара недавно рассталась, поэтому женщина пришла к своему бывшему молодому человеку, кричала и выбивала дверь.

В конце весны София за десять дней смогла влюбить в себя супруга женщины, которая дала ей крышу над головой. Англичанка выгнала Софию, но вместе с ней ушел и муж.

Мужчина утверждает, что жизнь с Софией была не сказкой. Они часто ругались, а разошлись после того, как украинка попыталась ударить мужчину ножом.

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