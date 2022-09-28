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Работник кофейни поведал о том, что одна из посетительниц кофейни заказывала по 20 шотов эспрессо ежедневно.

Пользовательница Tik Tok бариста известной американской кофейни в своем видеоролике рассказала, что каждый день к ней приходит женщина и заказывает два десятка шотов кофе с пятью порциями сиропа. Данный напиток выходит достаточно дорогой (около 1300 рублей) и очень насыщенный.

В первый раз при таком заказе бариста была шокирована, она переживала за организм клиентки. После просмотра видеоролика пользователи тоже стали переживать за здоровье женщины и количество ее трат на кофе.

Специалисты убеждены, что потребляя такое количество кофе в день, женщина может страдать от тошноты и судорог. Исходя из данных экспертов, женщина потребляет более чем тройную дозу нормы кофеина в день.

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