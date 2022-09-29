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Цена перелета в Хургаду через Сочи в канун Нового Года будет стоить от 43 000 рублей.

Эксперты поделились способами сэкономить на билетах с помощью стыковочных рейсов.

Недавно «Аэрофлот» официально заявил о возобновлении прямых рейсов из России в Египет с 1 октября. Отмечается, что осенью перелет 1 человека без багажа будет стоить от восьмидесяти 40 000 рублей туда-обратно.

В новогодний период стоимость перелета к берегу Красного моря может вырасти до 100 000 рублей, то есть на 15-20 %, по мнению специалистов.

Авиакомпания «Россия» предлагает перелет в Египет через Сочи, что будет стоить в два раза дешевле, чем прямой рейс. Осенью такой билет будет стоить около 30 000 рублей, а в новогодние праздники около 40 000 рублей без багажа туда-обратно.

Таким образом, сообщается о том, что перелеты «Аэрофлотом» через Сочи также будут стоить на половину дешевле, нежели прямые перелеты.

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