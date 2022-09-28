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Ради теплых воспоминаний о былой любви мужчина решил оставить фотографии себе.

В одном из штатов США во время судебного процесса суд обязал Линдси Марш вернуть своему бывшему мужу фотоальбом с интимными снимками. До суда муж и жена были женаты четверть века.

В первые годы совместной жизни женщина подарила любимому фотоальбом с эротическими снимками. Спустя много лет во время развода мужчина высказал желание оставить фотографии себе на память, а судья лишь поддержал его позицию.

Суд учел и интересы женщины. Линдси было предоставлено время для ретуширования фотографий. Лишь после этого она обязана вернуть фотоальбом бывшему супругу, а если тот с таким требованием не обратится, то женщина может присвоить альбом себе или же уничтожить.

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