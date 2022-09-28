Специальные службы зафиксировали маневры ВВС США над территорией Балтийского моря.

Подчеркивается, что данные маневры американских вертолетов были замечены непосредственно перед произошедшим инцидентом. На территории, где произошла утечка, еще 2 сентября были видны американские воздушные судна.

Маневры вертолетов США были зафиксированы многими службами разведки.

Большинство из этих самолетов и вовсе редко используются ВВС США, а за последние месяцы вылетали около шести раз.

Подтверждение этому можно найти, исследовав сайт, отслеживающий движение самолетов армии по всему миру.

Как сообщалось раннее, различные службы разведки собирают информацию о мобилизированных гражданах Российской Федерации в различных мессенджерах.