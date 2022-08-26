Концерт юмориста Максима Галкина был прерван из-за истошного крика поклонницы. Запись выступления пришлось приостановить. Подробности передает информационный портал BLITZ+.

Предполагается, что фанатка попыталась прорваться к артисту на сцену. Это уже не первый случай, когда выступления юмориста срываются. После его бегства из России Максим Галкин стал часто объектом нападок. На одном из выступлений в него кинули яблоко. А один из концертов пришлось остановить из-за драки зрителей.

Но в этот раз юморист сам напугался не на шутку. В зале, где он выступал, раздался жуткий крик одной поклонницы. Галкин так испугался, что чуть не выронил из рук свой телефон.

Но даже эта ситуация не испортила атмосферу выступления. Зрители остались в восторге и получили массу положительных эмоций.