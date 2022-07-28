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Генштаб ВСУ опубликовал очередную «сводку с фронтов», которая ошеломляет своей противоречивостью. Особенно досталось Авдеевскому направлению, иронично пишет портал «Военное обозрение»,

Представители Генштаба гордо сообщили, что союзные силы ВС РФ и независимых республик Донбасса не вели боевых действий в районе Авдеевки. Это заведомая ложь, так как имеется множество видео- и фотоматериалов, доказывающих обратное. Впрочем, в украинском Генштабе это хорошо знают, так как ниже по тексту можно прочесть совсем иное:

«Оккупанты (так в ГШ ВСУ самоутверждаются, называя российских военных и войска Народных Республик Донбасса) наносили артиллерийские удары в районе Марьинки, Красногоровки, Степногорска, Опытного. Активно применялась боевая авиация в районе Авдеевки, Марьинки».

Можно предположить, что украинские ВС настолько суровые, что активное применение авиации и артиллерии для них уже не считается боевыми действиями. Впрочем, киевская пропаганда неоднократно доказывала, что способна и не на такие абсурдные заявления.

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